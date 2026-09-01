Hombre armado con cuchillo asalta negocio en Matamoros

Imágenes del hombre fueron difundidas con la intención de que alguien pueda reconocerlo y aportar información que permita establecer su identidad y ubicación

Un sujeto presuntamente armado con un cuchillo asaltó un negocio de la colonia Mariano Matamoros, luego de amenazar a la empleada que se encontraba atendiendo el establecimiento.

Los hechos ocurrieron el viernes 28 de agosto, alrededor de las 19:35 horas. De acuerdo con información difundida por personas relacionadas con el negocio, el individuo ingresó inicialmente para comprar una botella de agua.

Amenaza a empleada y toma dinero de la caja

Sin embargo, momentos después se habría acercado a la trabajadora y la amenazó con un cuchillo para obligarla a entregarle el dinero que se encontraba en la caja registradora.

Tras apoderarse del efectivo, el presunto responsable salió del establecimiento y escapó en dirección al Periférico.

Difunden imágenes para identificar al responsable

Imágenes del hombre fueron difundidas con la intención de que alguien pueda reconocerlo y aportar información que permita establecer su identidad y ubicación.

El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán realizar las investigaciones para esclarecer el asalto y dar con el responsable.