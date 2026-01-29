Historias de esfuerzo detrás de la economía informal en Reynosa

En cada historia de esfuerzo también existen retos importantes, como la inseguridad y el pago de impuestos municipales en el estado

Para Mario Ibarra, padre de familia en Reynosa, no existen días festivos ni descansos. Todos los días, desde las seis de la mañana, sale a las calles con su venta de tacos para generar el sustento de su hogar. Reconoce que la actividad informal implica sacrificios constantes y la ausencia de prestaciones laborales.

“Desde las seis de la mañana y si no se vende perdemos lo de la venta o lo regalamos, de lunes a domingo, no hay días festivos ni aguinaldo, ni seguro ni nada. Tengo tres hijos, están en primaria y secundaria”, expresó.

Dobles jornadas para salir adelante

Por las tardes, una vez concluida la venta de tacos, Mario continúa con un segundo empleo en la construcción. Al igual que él, muchas mujeres forman parte activa de la economía informal. Desde hace diez años, Francisca Suárez se dedica a la venta de dulces tradicionales, actividad que le ha permitido mantenerse a ella misma y a su hogar.

“Dicen que es fácil, pero no es fácil. La vida y el trabajo no lo son. Si uno no trabaja no sabe lo que cuesta. Gracias a Dios sale para los gastos del día, pero es un caminar diario, porque si uno se queda estancado va para abajo”, compartió.

Sustento para familias fuera del estado

Antonio López es otro ejemplo del impacto de la economía informal. Originario del estado de Hidalgo, llegó a la frontera con la venta de tacos de canasta. Cada semana envía dinero a su lugar de origen para cubrir los estudios de sus hijos y las necesidades de su familia.

“Ellos están en la escuela en Hidalgo, tiene que salir para la escuela y para comer. Todos los días son iguales, hay que levantarse a la misma hora y echarle ganas para salir adelante”, comentó.

Cuotas y retos para los vendedores ambulantes

Sin embargo, en cada historia de esfuerzo también existen retos importantes, como la inseguridad y el pago de impuestos municipales. Los vendedores ambulantes deben cubrir cuotas diarias por el uso de la vía pública, vendan o no sus productos.

“Son 90 pesos diarios, más 65 en el tianguis, casi 160 pesos diarios lo que hay que pagar. Venda o no venda, hay que pagar”, señaló Mario Ibarra.

Ingresos municipales por uso de la vía pública

Al respecto, el consejero de Fecanaco en Tamaulipas, Roberto Cruz, explicó que esta actividad representa también un ingreso significativo para el municipio. De acuerdo con la Ley de Ingresos, para el año 2026 se estima una recaudación de 24 millones de pesos por el uso de la vía pública.

“Es una cantidad importante y representa un incremento de casi el 50 por ciento en comparación con 2025, lo que refleja el crecimiento de la venta en la vía pública y el ingreso adicional que genera para el municipio”, indicó.

Las historias detrás de la economía informal reflejan una realidad compleja: esfuerzo diario, falta de prestaciones y una actividad que, aunque surge por necesidad, se ha convertido en un componente clave de la economía local.