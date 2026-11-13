Hijo de Pablo Escobar advierte a jóvenes que el narco no da éxito

Durante su visita estatal alertó sobre el riesgo de reclutamiento juvenil y destacó que las series de televisión distorsionan la realidad.

Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, recorre Tamaulipas con un mensaje de paz, perdón y reconciliación, en el que comparte las experiencias que marcaron su vida para advertir a los jóvenes sobre las consecuencias de involucrarse en el crimen organizado.

Marroquín explicó que su labor busca generar conciencia entre las nuevas generaciones, especialmente entre quienes consideran que la historia de su padre representa un ejemplo de poder y éxito, cuando en realidad estuvo marcada por la violencia y la muerte.

“Hemos elegido no solamente un camino de paz, de bien, de perdón y reconciliación con las víctimas, sino también de concientización con la juventud. El caso de mi padre nunca puede ser interpretado como un caso de éxito. Muchos jóvenes lamentablemente así lo ven, pero de ninguna manera podemos creer que la criminalidad nos conducirá al éxito”, expresó.

Distorsión mediática y riesgo de reclutamiento juvenil

Advirtió que las series y películas sobre Pablo Escobar suelen proyectar una imagen de lujos y abundancia que distorsiona la realidad del narcotráfico. Durante sus recorridos por México, dijo, ha identificado el riesgo de que jóvenes sean reclutados por organizaciones criminales, por lo que destacó la importancia de la educación, la familia y la unidad social.

“Muchos jóvenes están en riesgo de que esas estructuras criminales del narcotráfico los recluten. Ahí es donde nuevamente la educación y la familia son importantes. Tenemos que mantenernos unidos para evitar caer en esas tentaciones”, señaló.

Sobre los factores que facilitan el reclutamiento, mencionó la búsqueda de dinero fácil, la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia de instituciones en algunas comunidades, condiciones que los grupos delictivos aprovechan para atraer a menores y jóvenes.

“El delincuente va a ocupar esos vacíos que va dejando el Estado, reclutando jóvenes, dándoles armas y dinero, tentándolos a formar parte de una organización criminal que promete futuro, pero que no vende vida”, advirtió.

Por ello, llamó a las nuevas generaciones a reflexionar sobre sus decisiones y priorizar su futuro, al señalar que el verdadero éxito no está en el dinero obtenido mediante actividades criminales, sino en preservar la vida y construir oportunidades por caminos distintos.