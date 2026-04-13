Hidrocarburo en playas sería antiguo, no de derrame reciente

El presidente de Matamoros, Alberto Granados Fávila, descartan vínculo con incidente en Veracruz y mantienen labores de evaluación y limpieza en la zona

El presidente de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que el hidrocarburo localizado en las playas del municipio no estaría relacionado con el reciente derrame de petróleo en Veracruz, sino que se trataría de material con varios años de antigüedad en el mar.

El alcalde señaló que se ha mantenido una estrecha coordinación con autoridades de seguridad del Gobierno del Estado, así como con elementos de la Secretaría de Marina, quienes ya realizaron levantamientos y evaluaciones en la zona afectada.

De acuerdo con lo manifestado por las instancias correspondientes, el hidrocarburo detectado no es reciente, lo que refuerza la postura de descartar su origen en el incidente ocurrido en costas veracruzanas.

A pesar de ello, Granados Fávila aseguró que su administración continuará atenta a las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal, además de implementar campañas de limpieza en las playas en coordinación con dichas autoridades.

Finalmente, destacó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno ha sido clave para atender este tipo de situaciones y seguir impulsando el desarrollo del municipio.