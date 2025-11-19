Hermana de desaparecida reconoce su ropa en fosa de Tamaulipas

La hermana de Lucía, señaló en una publicación que su hermana fue vista por última vez saliendo de una fiesta con una supuesta 'amiga'

El reciente hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina en Reynosa, reavivó el caso de una mujer desaparecida en el año 2019.

Y es que las prendas encontradas junto a una osamenta humana, fueron reconocidas por la hermana de la víctima como las mismas que utilizaba el día en que desapareció.

Los restos humanos fueron hallados por el colectivo "Amor por los Desaparecidos" en una fosa clandestina en el ejido El Porvenir.

Lucía Guadalupe Avalos Torres, de 30 años de edad, desapareció un 13 de diciembre del 2019 en Reynosa. La última vez que fue vista llevaba puesto un leotardo de color azul esmeralda, pantalón de vestir color negro y zapatillas de color nude con estampado de víbora.

Las características de la vestimenta, coinciden con la ropa encontrada junto a la osamenta.

La hermana de Lucía, señaló en una publicación que su hermana fue vista por última vez saliendo de una fiesta con una supuesta 'amiga', pero hasta el momento no ha sido identificada.

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas realizará los estudios para confirmar la identidad de los restos hallados y si corresponden con los de Lucía.