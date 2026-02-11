Hay 92% de abasto de medicinas en Tamaulipas: ISSSTE

Jorge Cortina Galván, delegado del ISSSTE en Tamaulipas, aseguró que trabajan para resolver los problemas actuales y mejorar los servicios en el estado

El delegado del ISSSTE en Tamaulipas, Jorge Cortina Galván, aseguró que hay un 92 por ciento de abasto de medicinas en las unidades médicas del estado.

Esta declaración se da en un contexto en el que se han registrado quejas por la falta de medicamentos y retrasos en las intervenciones quirúrgicas.

Mejoras en la atención médica

Cortina Galván informó que se están trabajando en la reclutación de nuevos especialistas y en la ampliación de la cartera de servicios, principalmente en el sur del estado.

Aceptó que hay desabasto de medicamentos en unidades como la de Matamoros, donde medicinas contra el cáncer son escasas.

También se están realizando gestiones para cambiar el nivel de la clínica de Victoria a hospital general, lo que implicaría una inversión de alrededor de un millón de pesos.

Requerimientos y proyectos

Se requieren más de 25 especialistas para atender a los derechohabientes de manera adecuada, especialmente en áreas como gastroenterología, urología y cardiología intervencionista.

La clínica de Victoria actualmente cuenta con 52 camas y se pretende ampliar a más de 80.

Se atienden a más de 250 mil pacientes y la institución espera mejorar la atención médica en la región.

Compromiso del ISSSTE

Cortina Galván reiteró el compromiso del ISSSTE con la atención médica de calidad para los derechohabientes y aseguró que se están trabajando para resolver los problemas actuales y mejorar los servicios en el estado.