Hasta noviembre se define trasvase del Cuchillo a la Marte

“En las pláticas que se han tenido con Conagua, ha surgido también la posibilidad de que la presa Vicente Guerrero, derive algún gasto hacia la presa Cerro Prieto de Linares, Nuevo León, pero eso lo va a determinar el estudio técnico que realizará la Conagua, lo que sabemos es que a ciencia cierta, la comisión tiene disponibilidad presupuestal para este año, acreditado en la Secretaria de Hacienda de $52 millones de pesos y ya establecerá los tiempos para llevar a cabo dicho estudio”, dijo el funcionario.

“Ahí está vivo el proyecto, pero lo del trasvase de agua de la Presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez, definitivamente lo que dicen los acuerdos de 1996, es que a partir del 1 de noviembre se iniciarán los análisis para ver cuánto volumen se deberá de trasvasar, ahorita lo que tenemos nosotros los tamaulipecos, es la certeza de que con el volumen que hay en este momento disponible, tenemos suficiente agua como para pensar un plan de riego óptimo, de fondo, lo trascendente y por supuesto que en su momento una vez que llegue el último de octubre evaluaremos cómo estarán las presas para ver si vamos a pugnar para que se realice un trasvase”, dijo Quiroga Álvarez.