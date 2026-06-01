Hallazgo de credenciales apunta a posible robo de carteras

Hasta el momento, ni los titulares de las identificaciones ni familiares han establecido contacto para esclarecer cómo terminaron abandonados en ese sector.

Las investigaciones en torno al hallazgo de varias credenciales para votar abandonadas en una zona enmontada de las afueras de Reynosa continúan por parte del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, luego de que ciudadanos reportaran el inusual descubrimiento.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, fueron habitantes del sector quienes localizaron las identificaciones oficiales dispersas entre la maleza y dieron aviso al colectivo debido a la cantidad de documentos encontrados en el lugar.

Tras la difusión de las imágenes de las credenciales en redes sociales y otros medios de comunicación, la organización recibió únicamente un reporte relacionado directamente con una de las identificaciones localizadas.

Edith González, vocera del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, informó que una persona se comunicó para señalar que una de las credenciales pertenecía a un familiar suyo y que ésta había sido extraviada tras el robo de una cartera.

"Solamente nos contactó una persona, diciendo que una de ellas era de su familiar y que le habían robado su cartera. Otro nos contactó, pero no supimos si era también por robo; pero al parecer fue por robo de carteras, se presume que pudo haber sido robo de carteras por el testimonio de esta persona que nos contacta", explicó.

La activista señaló que, con base en el único caso confirmado hasta ahora, una de las principales hipótesis es que las identificaciones hayan sido desechadas por delincuentes después de cometer robos de carteras, abandonándolas posteriormente en zonas alejadas de la mancha urbana.

González recordó que la decisión de publicar las credenciales encontradas tuvo como propósito localizar a familiares o personas que reconocieran a los propietarios de los documentos, con el fin de descartar cualquier posible relación con casos de desaparición de personas.

"Nosotros publicamos las credenciales para que se comunicaran con nosotros si tenían algún familiar desaparecido que coincidiera con una de esas credenciales para solicitar las investigaciones; sin embargo, no hay ninguno que nos contactó, solamente una persona refiriendo que era por robo de una cartera", comentó.

Hasta el momento, ni los titulares de las demás identificaciones ni familiares de las personas a quienes pertenecen los documentos han establecido contacto con el colectivo para proporcionar información que permita esclarecer cómo terminaron abandonados en ese sector de Reynosa.

Mientras tanto, integrantes de la organización continúan realizando indagatorias de manera particular para descartar cualquier vínculo con personas desaparecidas y determinar las circunstancias que originaron el hallazgo.

Aunque la línea de investigación relacionada con robos de carteras cobra fuerza tras el primer testimonio recibido, el colectivo mantiene abiertas todas las posibilidades hasta obtener información suficiente que permita esclarecer completamente el origen de las credenciales encontradas.