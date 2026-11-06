Hallan tres nuevos sitios con restos humanos en Reynosa

Se espera que personal de Servicios Periciales acuda al terreno para realizar el procesamiento de la escena, documentar los indicios

La búsqueda de personas desaparecidas continúa arrojando resultados preocupantes en Reynosa, donde integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron tres nuevos sitios con restos óseos humanos en una zona ubicada a espaldas del fraccionamiento Puerta Sur, elevando a 47 el número de hallazgos positivos registrados por este grupo de madres buscadoras.

El descubrimiento se realizó durante una jornada de búsqueda efectuada esta semana, cuando las integrantes del colectivo ingresaron a un terreno ubicado aproximadamente a 300 metros hacia el interior de la zona, siguiendo un camino de terracería. En ese punto comenzaron a localizar diferentes indicios que evidenciaban la presencia de restos humanos.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, en los tres sitios fueron encontrados restos en distintas condiciones: algunos permanecían semienterrados, otros presentaban señales de haber sido calcinados, mientras que también se localizaron fragmentos óseos dispersos sobre la superficie del terreno.

La cantidad de indicios encontrados en el área generó preocupación entre las buscadoras, quienes decidieron identificar el lugar con el nombre de “Las Puertas del Infierno”, una denominación que refleja la dimensión de los descubrimientos realizados durante la intervención.

Colectivo suma 47 hallazgos positivos en Reynosa

Esta actividad fue registrada como la búsqueda número 133 del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y representa el hallazgo positivo número 47 contabilizado por sus integrantes, quienes mantienen recorridos permanentes en distintos sectores de Reynosa y otros puntos de la región con la esperanza de encontrar a personas desaparecidas.

Durante la jornada, las madres buscadoras contaron con el acompañamiento de elementos de la Guardia Estatal y Policías Investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes participaron en las labores de seguridad y apoyo en el sitio.

Tras el descubrimiento, se espera que personal de Servicios Periciales acuda al terreno para realizar el procesamiento de la escena, documentar los indicios y llevar a cabo la recuperación de los restos óseos, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de investigaciones.

Esperan análisis forenses para identificar los restos humanos

Estas diligencias serán fundamentales para que las autoridades ministeriales puedan integrar la información correspondiente y avanzar en los procesos de identificación humana, mediante los análisis forenses y genéticos que permitan establecer a quiénes pertenecen los restos localizados.

Ante este nuevo hallazgo, las integrantes del colectivo reiteraron el llamado a las familias que tienen algún ser querido desaparecido para que se acerquen a las autoridades y proporcionen muestras de ADN, ya que contar con perfiles genéticos de los familiares es indispensable para realizar comparaciones y determinar posibles coincidencias.

Mientras tanto, las buscadoras mantienen su exigencia de que los sitios donde se localizan restos humanos sean intervenidos oportunamente y que cada indicio sea recuperado y analizado, con el propósito de que las personas desaparecidas puedan ser identificadas y sus familias tengan respuestas sobre su paradero.