Hallan sin vida a trabajador de maquiladora en su domicilio

El trabajador dejó de asistir a su empleo desde el pasado martes, por lo que sus compañeros quienes decidieron ir a su casa para verificar su estado

Un hombre identificado como Silvado “N”, de 64 años de edad, fue localizado sin vida y en avanzado estado de putrefacción al interior de su domicilio, luego de que compañeros de trabajo acudieran a buscarlo al notar que tenía varios días sin presentarse a laborar en una maquiladora de la ciudad.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 11:30 horas de este viernes, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Lirios y Margaritas, en la colonia Esperanza.

Ausencia laboral encendió la alerta

De acuerdo con la información recabada, el trabajador dejó de asistir a su empleo desde el pasado martes, situación que generó preocupación entre sus compañeros, quienes decidieron acudir a su domicilio para verificar su estado. Al ingresar al inmueble, lo encontraron recostado sobre la cama, ya sin signos vitales y con evidentes signos de descomposición.

Autoridades tomaron conocimiento

Tras el descubrimiento, se dio aviso inmediato a los números de emergencia y a los familiares del fallecido. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento de los hechos.

Familiares presumen causas naturales

Familiares de Silvado “N” informaron a las autoridades que habían perdido contacto con él desde el pasado 12 de enero, confirmándose su fallecimiento hasta este día. Indicaron además que presumen una muerte por causas naturales, ya que la vivienda se encontraba cerrada y no presentaba puertas ni ventanas forzadas.

Asimismo, señalaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia y que la posición en la que fue encontrado sugiere que pudo haber fallecido mientras descansaba.

Fiscalía determinará la causa oficial

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado la encargada de realizar los estudios correspondientes para determinar oficialmente la causa de la muerte.