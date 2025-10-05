Hallan sin vida a hombre en su domicilio en Reynosa

Un hombre de 31 años de edad fue encontrado sin vida en su domicilio en la colonia Balcones de Alcalá, pese a los esfuerzos de sus familiares por auxiliarlo

Un lamentable hecho ocurrió la mañana de este sábado en la colonia Balcones de Alcalá, donde un hombre de 31 años de edad fue encontrado sin vida dentro de su domicilio, pese a los esfuerzos de sus familiares por auxiliarlo.

El hallazgo tuvo lugar alrededor de las 8:30 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Valle de Juárez y bulevar Parque de Alcalá. De acuerdo con el reporte, los familiares descubrieron al hombre en estado crítico y de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Pocos minutos después arribaron al lugar paramédicos de Protección Civil, quienes tras revisar al paciente confirmaron que ya no presentaba signos vitales, declarando su fallecimiento en el sitio.

La situación generó consternación entre vecinos y familiares, quienes presenciaron con impotencia el momento en que se confirmaba la muerte del hombre, pese a los intentos por reanimarlo.

Posteriormente, elementos de la Guardia Estatal, Policía Investigadora y peritos de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado acordonaron el área e iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro local, donde se le practicará la necropsia de ley con el fin de determinar la causa exacta del fallecimiento.