Hallan sin vida a hombre en colonia Campestre ITAVU de Reynosa

El fallecido sería un hombre de aproximadamente 70 años o más, que residía solo en la vivienda; continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias

La noche del sábado, alrededor de las 21:00 horas, autoridades de seguridad acudieron a un domicilio ubicado en la calle Begonia de la colonia Campestre ITAVU, tras recibir un reporte ciudadano sobre una persona de edad avanzada presuntamente sin vida.

Los primeros en llegar fueron paramédicos de Protección Civil, quienes al ingresar al lugar detectaron fuertes olores que indicaban que el deceso había ocurrido varios días antes. El fallecido sería un hombre de aproximadamente 70 años o más, que residía solo en la vivienda.

Al sitio acudió también personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que inició una carpeta de investigación para determinar las causas de la muerte y establecer la identidad del hombre, así como para ubicar a posibles familiares. En caso de no ser reclamado, el cuerpo podría ser enviado a la fosa común.

De acuerdo con la información recabada, el ahora occiso vivía solo desde hace un par de años, tras el fallecimiento de su hermana con quien compartía el hogar.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del deceso y confirmar si cuenta o no con familiares que reclamen sus restos.