Hallan sin vida a adulto mayor en vivienda de Reynosa

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para iniciar las diligencias correspondientes

Un hombre de 81 años de edad fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Los Almendros de Reynosa, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades tras percibir olores inusuales provenientes de la vivienda.

Vecinos alertaron a las autoridades

Los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas de este día en un inmueble situado sobre la calle 14. Habitantes del sector decidieron acercarse al domicilio para verificar la situación, encontrando a su vecino sin signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia a través del número 911.

Fiscalía investiga las causas del fallecimiento

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para iniciar las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada por vecinos como Felipe “N”, de 81 años de edad, quien era conocido en la colonia por dedicarse a la reparación de ventiladores y a la recolección de latas de aluminio.

Peritos de Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y señalaron que, de manera preliminar, el fallecimiento podría estar relacionado con causas naturales. No obstante, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa oficial de la muerte.

Vecinos del sector lograron establecer comunicación con un familiar directo del adulto mayor, quien reside en Matamoros y anunció que se trasladaría a Reynosa para realizar los trámites correspondientes ante las autoridades.