Hallan sin vida a adulto mayor en su vivienda en Matamoros

Por: Cristhian Ramos 28 Octubre 2026, 16:09 Compartir

Se desconocen oficialmente las causas del fallecimiento, por lo que no se ha establecido si existe alguna relación con las molestias que presentó

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Un hombre de 76 años fue localizado sin vida en su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Palmares de las Brisas, en Matamoros. Se trata de Rodolfo Pérez López, quien, de acuerdo con vecinos, había presentado fuertes dolores abdominales y acudido hace cinco días al Hospital General Doctor Alfredo Pumarejo para recibir atención médica. Vecinos reportaron que había acudido al hospital Según los testimonios, en el hospital le habrían indicado que tenía acumulación de aire en el estómago. Posteriormente, regresó a su domicilio y algunos vecinos señalaron que lo habían visto aparentemente mejor. Sin embargo, el adulto mayor fue encontrado sin vida en su vivienda. Su cuerpo fue retirado por servicios funerarios. Se desconocen las causas del fallecimiento Hasta el momento, se desconocen oficialmente las causas del fallecimiento, por lo que no se ha establecido si existe alguna relación con las molestias que presentó días antes. Asimismo, no se cuenta con información confirmada sobre sus familiares.