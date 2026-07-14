Hallan siete fosas más con restos humanos en Miguel Alemán

Se espera que las autoridades ministeriales y periciales lleven a cabo el procesamiento del lugar y el inicio de las investigaciones

Las jornadas de búsqueda que realiza el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas continúan dando resultados en el municipio de Miguel Alemán, donde fueron localizadas siete fosas clandestinas con osamentas completas y restos óseos en un predio del rancho El Toro, informó la presidenta de la organización, Edith González.

La activista explicó que el hallazgo corresponde al positivo número 30 del año y destacó que la ubicación del predio fue posible gracias a información proporcionada de manera anónima por ciudadanos, quienes alertaron sobre la posible existencia de entierros clandestinos en esa zona.

Ante estos nuevos resultados, el colectivo reiteró el llamado a la población para que continúe brindando información de forma confidencial, al señalar que las denuncias anónimas han sido fundamentales para localizar sitios donde posteriormente se han encontrado restos humanos y avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Las labores de prospección se realizaron con el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal, mientras las autoridades ministeriales y periciales iniciaron el procesamiento del lugar para la recuperación de los restos y su posterior identificación.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que hasta el momento se han confirmado siete fosas clandestinas en esa región y señaló que las acciones de búsqueda continuarán de manera coordinada con los colectivos.

"Es un trabajo que se lleva a cabo, como ustedes lo saben, en acompañamiento a los colectivos cuando lo solicitan. Por lo pronto sí son siete fosas localizadas en aquella región de Miguel Alemán; aunque se habla de que pudiera haber más hallazgos, hasta el momento no los hay. Conforme existan resultados se los vamos a dar a conocer", declaró.

El fiscal aseguró que la Fiscalía mantiene el compromiso de seguir apoyando las labores de búsqueda y los procesos de identificación forense, al reconocer que la demanda de atención por parte de las familias de personas desaparecidas continúa siendo muy alta.