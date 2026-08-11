Hallan restos óseos y pertenencias en fosas de Miguel Alemán

En la primera fueron encontradas costillas, un radio y prendas de vestir; en la segunda se recuperaron más restos y pertenencias como calzado, ropa y medicinas

El Colectivo Amor por los Desaparecidos reportó el hallazgo de restos óseos y diversas pertenencias durante una jornada de búsqueda realizada durante todo el fin de semana en Miguel Alemán, Tamaulipas.

En la primera fosa fueron localizados un short negro, un bóxer marca Guess, dos calcetines negros, un chaleco porta cargadores y tres cobijas.

También fueron encontrados indicios óseos correspondientes a costillas y un radio. En una segunda fosa se localizaron unos tenis azul marino marca Caribú, un bóxer rojo, una calceta blanca, una camisa negra Under Armour, un pantalón de mezclilla marca Tatanka, un cinturón café, un dije en forma de colmillo y algunas pastillas de enalapril.

El colectivo informó que los indicios quedaron a disposición de las autoridades, que deberán realizar los estudios periciales correspondientes para determinar la identidad de los restos y esclarecer los hechos.