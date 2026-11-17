Durante la intervención también se encontraron varias prendas y artículos de vestir que podrían aportar información para una posible identificación

Un nuevo hallazgo positivo de restos óseos humanos fue reportado por integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, durante una jornada de búsqueda y prospección en campo realizada este lunes 16 de noviembre en Reynosa.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, el descubrimiento se registró en un área ubicada a la altura del viaducto Reynosa, entre los sectores de Las Anacuas y Quinta, donde fueron localizados diversos restos óseos humanos sobre la superficie.

Localizan prendas y artículos que podrían ayudar a la identificación

Durante la intervención también se encontraron varias prendas y artículos de vestir que podrían aportar información para una posible identificación. Entre los objetos reportados se encuentra un pantalón de mezclilla en estado de deterioro, así como una playera tipo polo con botones y la leyenda “Wilson”.

Además, fueron localizados una calceta negra con la palabra “Polo”, una gorra blanca marca Super Fit, otra con la leyenda “Oakley” y un par de tenis marca Catapult, sin talla visible.

El colectivo señaló que estos indicios podrían ser de utilidad para familiares que buscan a alguna persona desaparecida, por lo que hizo un llamado a revisar las características de las prendas y proporcionar información que permita establecer alguna posible relación con personas no localizadas.

Colectivo informa requisitos para solicitar confrontas directas

Asimismo, indicó que, para solicitar confrontas directas, es necesario contar con una denuncia por desaparición y proporcionar los perfiles genéticos completos de los familiares, a fin de que la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada realice el levantamiento correspondiente de los restos y los estudios periciales.

En esta jornada también participó el colectivo Amor Paz y Esperanza, como parte de las acciones de búsqueda que realizan organizaciones de familiares de personas desaparecidas en la región.

Los restos localizados deberán ser procesados por las autoridades competentes para determinar su identidad y establecer si corresponden a alguna persona reportada como desaparecida.