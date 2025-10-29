Hallan restos óseos en brecha de Reynosa, Tamaulipas

Fueron integrantes del colectivo 'Lazos Unidos Por Encontrarlos', quienes se dirigieron a una brecha conocida como 'La Reco'

Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas localizó presuntos restos humanos calcinados en una brecha del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Fueron integrantes del colectivo 'Lazos Unidos Por Encontrarlos', quienes se dirigieron a una brecha conocida como "La Reco", una zona en donde se cree era una fosa clandestina.

Durante un recorrido de exploración los integrantes del colectivo localizaron restos humanos calcinados, entre lo que se podía identificar como muelas, dientes y fragmentos de cráneo.

Tras notificar a las autoridades del hallazgo, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas resguardaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, las familias exigen resultados a las autoridades.