Hallan restos óseos durante búsqueda en Miguel Alemán

El colectivo reiteró que continuará con las labores de búsqueda para localizar a personas desaparecidas y contribuir a que familias puedan obtener respuestas

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó un nuevo hallazgo durante sus labores de búsqueda en el municipio de Miguel Alemán, donde fueron localizados restos óseos y prendas de vestir.

El hallazgo ocurrió durante la búsqueda número 110 realizada por integrantes del colectivo y representa el positivo número 39 registrado durante este año en el municipio.

Restos fueron encontrados cerca del muro fronterizo

De acuerdo con la información difundida, los restos y las prendas fueron encontrados a escasos metros del muro fronterizo, en una zona donde continúan las acciones para localizar a personas desaparecidas.

Con este nuevo hallazgo, el colectivo señaló que suman 16 fosas localizadas durante los últimos tres meses como resultado de las jornadas de búsqueda realizadas en la zona.

Realizarán estudios para determinar su identidad

Los restos localizados deberán ser sometidos a estudios periciales para determinar su identidad y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El colectivo reiteró que continuará con las labores de búsqueda para localizar a personas desaparecidas y contribuir a que sus familias puedan obtener respuestas.