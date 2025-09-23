Hallan restos humanos en plena vía pública de Reynosa

Poco antes del mediodía se recibió el reporte de un objeto sospechoso en la calle Gasoducto de Pemex y avenida Central, en el perímetro de una escuela primaria

El hallazgo de restos humanos en plena vía pública generó movilización de las autoridades la tarde de este lunes en la colonia Granjas Económicas del Norte.

Al arribar al sitio, agentes estatales localizaron una maleta y una bolsa negra de basura que contenían partes humanas, por lo que acordonaron el área.

Mientras las investigaciones se realizaban en el perímetro, las clases en el plantel cercano continuaron, aunque algunos padres de familia optaron por retirar a sus hijos por la salida trasera como medida preventiva.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación con las evidencias recabadas en el lugar, sin que hasta el momento se haya emitido información oficial sobre el caso.