Hallan restos humanos dentro de panteón en Matamoros

Un cráneo humano fue encontrado entre las tumbas de un panteón de Matamoros; autoridades policiacas y ministeriales ya investigan su procedencia

Un cráneo humano fue localizado en uno de los pasillos del Panteón Antiguo de la Zona Centro de Matamoros, lo que provocó la movilización de autoridades policiacas y ministeriales.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Independencia, luego de que un trabajador del área de Panteones Funerarios y Municipales reportara a los números de emergencia la presencia de restos óseos sobre el suelo, a pocos metros de una de las tumbas.

De acuerdo con los primeros informes, las criptas ubicadas en el sector se encontraban cerradas y sin aparentes daños, por lo que una de las líneas de investigación apunta a que el cráneo pudo haber sido dejado deliberadamente en el lugar por personas desconocidas.

Tras confirmarse el hallazgo, elementos policiacos acordonaron el área para preservar la escena y solicitaron la intervención de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Los peritos realizaron las diligencias correspondientes para levantar los restos y recabar indicios que permitan determinar su procedencia y establecer cómo llegaron hasta el interior del camposanto.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la persona a la que corresponderían los restos ni se ha establecido quién los dejó en el lugar.