Hallan presuntos restos de cohetes de SpaceX en Playa Bagdad

Los técnicos señalaron que apenas pudieron reanudar los recorridos de vigilancia debido a las condiciones provocadas por las recientes lluvias

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Nuevamente, fragmentos de material que presuntamente corresponden a componentes utilizados en cohetes de SpaceX comenzaron a aparecer en Playa Bagdad, en Matamoros, luego de las recientes lluvias, el fuerte oleaje y las corrientes marinas registradas en la zona.

De acuerdo con integrantes de un grupo de técnicos comunitarios de Conibio Global que realizan recorridos de monitoreo en la playa, durante las primeras inspecciones efectuadas después de las tormentas fueron localizados fragmentos de material aislante y de recubrimiento en los primeros cinco kilómetros de recorrido.

Técnicos relacionan los hallazgos con un lanzamiento reciente

Los hallazgos se presentan días después del lanzamiento número 14 de SpaceX, realizado el pasado 28 de septiembre, cuyo propulsor terminó explotando en el Golfo de México, de acuerdo con la información proporcionada por los propios técnicos.

Ante esta situación, los integrantes del grupo consideran que las condiciones meteorológicas y las corrientes marinas podrían estar favoreciendo el desplazamiento de estos materiales hacia las costas de Matamoros, por lo que existe preocupación de que durante los próximos días puedan aparecer más fragmentos en Playa Bagdad.

El hallazgo cobra relevancia debido a que no sería la primera ocasión en que se localizan residuos relacionados con actividades de lanzamiento de SpaceX en esta zona. En años anteriores también han sido documentados materiales similares sobre la costa de Matamoros, principalmente después de eventos registrados en el Golfo de México.

Continúan los recorridos de monitoreo en Playa Bagdad

Los técnicos señalaron que apenas pudieron reanudar los recorridos de vigilancia debido a las condiciones provocadas por las recientes lluvias, por lo que los fragmentos encontrados hasta ahora podrían representar solamente una parte de los materiales que las corrientes continúan desplazando hacia la playa.

Los hallazgos ya fueron comunicados a la autoridad federal ambiental correspondiente, mientras continúan los recorridos para documentar la presencia de estos residuos y determinar su extensión a lo largo de la costa.

Por el momento, se mantiene el monitoreo de Playa Bagdad ante la posibilidad de que las corrientes marinas continúen depositando fragmentos en los próximos días.

El llamado de los técnicos es a no manipular ni retirar materiales desconocidos que sean encontrados en la playa y a reportarlos ante las autoridades para que puedan ser identificados y atendidos de manera adecuada.