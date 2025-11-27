Hallan muerto a empleado del Poder Judicial en su casa en Reynosa

La Policía mantiene el caso abierto y no descarta la posibilidad de un suicidio; sin embargo, será la necropsia la que confirme la causa del fallecimiento

La tarde del martes, autoridades de Reynosa fueron alertadas por fuertes olores que provenían del patio de un domicilio ubicado entre las calles Nogales y Cerezos, en el fraccionamiento Los Nogales, frente a una plaza municipal del sector.

El reporte fue realizado al C5 por presuntos familiares de la víctima, quienes informaron que no habían logrado comunicarse con él y solicitaron la intervención de las autoridades para revisar la vivienda.

Al arribar al sitio e ingresar al domicilio, las corporaciones de seguridad localizaron a un hombre sin vida en el patio. De inmediato se notificó a la Policía Investigadora y al personal de Servicios Periciales, quienes se presentaron alrededor de las 16:30 horas para tomar conocimiento del hallazgo.

Los agentes iniciaron las diligencias correspondientes dentro de la vivienda, donde confirmaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, así como una lesión visible en el cráneo aparentemente causada por un arma de fuego.

Tras concluir los trabajos periciales, el cadáver fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizaría la necropsia de ley para determinar la causa precisa de la muerte.

Fue hasta la mañana del miércoles cuando se confirmó que la persona fallecida era un empleado del Poder Judicial de la Federación, aunque las autoridades no han revelado oficialmente su identidad.

La Policía Investigadora mantiene el caso abierto y no descarta la posibilidad de un suicidio; sin embargo, será la necropsia la que confirme la causa exacta del fallecimiento.