Hallan joven sin vida en fraccionamiento Vamos Tamaulipas

Familiares y vecinos del sector manifestaron su consternación ante lo ocurrido, en un hecho que ha generado profundo pesar entre quienes lo conocían

La madrugada del domingo se registró un hecho lamentable en el fraccionamiento Vamos Tamaulipas, donde un joven de 21 años, identificado como Gerardo “R”, fue encontrado sin vida en el exterior de su domicilio, ubicado sobre la calle Crédito a la Palabra.

De acuerdo con la información preliminar, fueron sus propios familiares quienes realizaron el hallazgo y, de inmediato, solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. No obstante, al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Trasciende complicada situación económica como causa de deceso

Trascendió que el joven había trabajado anteriormente en la empresa Trico y presuntamente atravesaba por una situación económica complicada tras haber quedado sin empleo luego del cierre de dicha compañía.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación.

Familiares y vecinos del sector manifestaron su consternación ante lo ocurrido, en un hecho que ha generado profundo pesar entre quienes conocían al joven.