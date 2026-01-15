Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Hallan hombre sin vida en la colonia 15 de enero

Por: Víctor Hugo Guerra

14 Enero 2026, 16:44

Compartir

El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:00 horas en el cruce de las calles 23 de Diciembre y 16 de Septiembre, a un costado de un terreno baldío

Hallan hombre sin vida en la colonia 15 de enero

El cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en una cobija y con visibles huellas de violencia, fue localizado la mañana de este miércoles en la colonia 15 de Enero, luego de que una denuncia anónima alertara a las autoridades.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:00 horas en el cruce de las calles 23 de diciembre y 16 de septiembre, a un costado de un terreno baldío. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, quienes confirmaron la presencia del cadáver.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 2.50.45 PM.jpeg

Tras verificar la situación, los agentes solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que tomara conocimiento de los hechos e iniciara las investigaciones correspondientes.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 2.50.44 PM (1).jpeg

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora, mientras peritos de la Unidad de Servicios Periciales realizaron el análisis preliminar del cuerpo. 

Posteriormente, con apoyo del Servicio Médico Forense, el cadáver fue levantado y trasladado al anfiteatro de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de la víctima. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la causa oficial de la muerte, así como las características de su vestimenta, con el fin de facilitar su identificación.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 2.50.45 PM (1).jpeg

Comentarios