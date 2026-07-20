Hallan fosa clandestina y restos calcinados en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió al lugar para el levantamiento de los restos e integrar las evidencias a la carpeta de investigación.

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dieron a conocer, a través de sus canales de comunicación, el hallazgo de dos tambos con restos óseos calcinados y una fosa con restos humanos durante su búsqueda número 97, realizada este sábado en el ejido Tlaxcala de Xicoténcatl.

La presidenta de la organización, Edith González Treviño, informó que el hallazgo ocurrió sobre la brecha El Becerro y representa el resultado positivo número 31 desde el inicio de las jornadas de búsqueda del colectivo.

Explicó que, por el momento, no es posible determinar si los restos corresponden a un cuerpo completo o a fragmentos óseos que no fueron consumidos totalmente por el fuego y quedaron sepultados en la fosa, situación que será determinada mediante los estudios periciales correspondientes.

Tras el hallazgo, las integrantes del colectivo notificaron a las autoridades, por lo que personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió al lugar para el levantamiento de los restos e integrar las evidencias a la carpeta de investigación. Los peritajes permitirán establecer el número de víctimas y avanzar en su posible identificación.