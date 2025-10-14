Hallan cuerpo presuntamente arrollado por tren en Reynosa

El hallazgo ocurrió sobre las vías ubicadas en el desnivel de Canales, donde personal de Protección Civil confirmó que se trataba del cuerpo de un hombre

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas se registró la mañana de este lunes, luego de que ciudadanos reportaran la presencia de una persona aparentemente atropellada por el tren.

El hallazgo ocurrió sobre las vías del ferrocarril ubicadas en el desnivel de la calle Canales, donde paramédicos y personal de Protección Civil confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre que presentaba múltiples golpes y mutilaciones, y que lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y abrir una carpeta de investigación con el fin de esclarecer las causas del fallecimiento y deslindar responsabilidades.

Sobre el caso, el director de Emergencias de Protección Civil, Marco Antonio Llanas, informó que todo apunta a que el hombre fue arrollado por el tren.

“Según la información preliminar de las personas que estaban aquí en el lugar, dijeron que lo había atropellado el tren. Aquí está el escenario, los durmientes del tren, los clavos de las vías, y también hay huellas, partes del cuerpo, piel y sangre. Está como desconocido, no tiene identificación y ya la otra información sería con las autoridades correspondientes después de que hagan la investigación”, declaró el funcionario.

Cabe destacar que este sería el segundo caso en menos de un mes en que una persona pierde la vida tras ser arrollada por el tren en el mismo tramo ferroviario, con apenas unos 100 metros de distancia entre ambas escenas.

Esta situación ha generado preocupación entre los vecinos del sector, quienes piden mayor seguridad en la zona.