Hallan cuerpo en estado de descomposición sobre Playa Miramar

Autoridades marítimas acudieron al lugar para responder ante la localización del cuerpo e iniciar con las labores correspondientes

A la altura del dique seco de la terminal marítima. Madero apareció flotando el cuerpo sin vida de un masculino que, al parecer, según refirió personal de capitanía regional, de puertos y protección civil, llevaba varios días en estado de descomposición.

Fue detectado justo en el canal de navegación que corresponde al río Pánuco, luego de que la comunidad dio aviso al 911 y también trabajadores de petróleos mexicanos señalaron a haber detectado el cuerpo, sin embargo, hubo confusión, pues se encontraba en medio de la palizada.

Luego de qué personal de capitanía regional, de puertos e instituciones de auxilio, llevaron el cuerpo a la orilla de la playa de Miramar, acudieron elementos de la fiscalía General de justicia, para dar fe del cadáver, sin que llegara alguna persona a reclamarlo de momento.

Se habrán de iniciar investigaciones para dar con el paradero de responsables, en caso de qué existan o bien definir las causas de esta muerte.