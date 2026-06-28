Hallan cuerpo en estado de descomposición en Matamoros

Se espera la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes serán los encargados de realizar las diligencias correspondientes

Durante la tarde de este sábado, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona aún no identificada en un predio abandonado ubicado sobre la calle Valle de María, a la altura de Valle Desierto, en el fraccionamiento Valle Real, en Matamoros.

Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición

Según la información preliminar, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que hasta el momento ha impedido conocer su identidad. La persona vestía una camisa color azul y un pantalón en tono caqui o café.

Tras el reporte realizado por ciudadanos, elementos de seguridad se movilizaron al sitio y procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena.

Fiscalía realizará las investigaciones

Se espera la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes serán los encargados de realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.