Hallan cuerpo en brecha rumbo a Monterrey en Reynosa

Tras confirmar el hallazgo, personal de las autoridades correspondientes inició las diligencias necesarias para el levantamiento del cuerpo

La mañana de este jueves fue localizado el cuerpo de una persona en una brecha ubicada en la salida a Monterrey, cerca del Libramiento Sur 2, en Reynosa, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron personas que transitaban por el lugar quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo, por lo que al sitio acudieron elementos de seguridad para acordonar el área.

Tras confirmar el hallazgo, personal de las autoridades correspondientes inició las diligencias necesarias para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que se registró este hecho, por lo que serán las autoridades quienes continúen con las investigaciones.