Hallan cráneo y restos óseos en ejido de Reynosa

Madres buscadoras localizaron restos humanos en el ejido El Porvenir durante una jornada de búsqueda acompañada por autoridades

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron un cráneo y diversos restos humanos durante una jornada de búsqueda realizada en Reynosa con el acompañamiento de autoridades federales y estatales.

El hallazgo ocurrió durante la búsqueda número 62 encabezada por el colectivo, misma que se llevó a cabo en el ejido El Porvenir, una zona donde anteriormente ya se habían realizado recorridos por reportes relacionados con posibles puntos de inhumación clandestina.

De acuerdo con la información proporcionada por las integrantes del colectivo, durante las labores de rastreo fueron encontrados restos óseos dispersos, entre ellos un cráneo humano, por lo que el área fue asegurada para permitir el trabajo de peritos y autoridades ministeriales.

En el operativo participaron elementos de corporaciones estatales y federales, quienes brindaron seguridad durante las acciones de búsqueda realizadas por las madres buscadoras.

Los restos localizados fueron levantados por personal forense para iniciar los análisis correspondientes y tratar de determinar la identidad de las víctimas mediante estudios periciales y pruebas genéticas.

Este nuevo hallazgo vuelve a evidenciar la problemática de desapariciones que enfrenta Reynosa y otras regiones de Tamaulipas, donde colectivos de familiares continúan recorriendo brechas, ejidos y predios en busca de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.