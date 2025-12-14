Hallan cinco personas sin vida en domicilio de Reynosa

Se espera que la Fiscalía del Estado emita el comunicado oficial, debido a que aún no se identifican a las víctimas, ni el posible móvil de los hechos

La madrugada de este sábado se registró el hallazgo de cinco personas sin vida, cuatro hombres y una mujer, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Campestre, al poniente de la ciudad, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 4:00 de la mañana autoridades estatales atendieron un llamado por un presunto allanamiento de morada. Al arribar a un inmueble ubicado sobre la calle Italia, esquina con calle España, a una cuadra de la carretera a Monterrey, los elementos localizaron los cuerpos en el interior de la vivienda.

Ante la gravedad del hecho, la zona fue acordonada de inmediato y se solicitó la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que inició las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas, ni las posibles causas que derivaron en estos hechos. El sitio permanece resguardado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, mientras continúan las investigaciones.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía emita un comunicado oficial con mayor información sobre este caso, que ha generado consternación entre los habitantes del sector.