Hallan adeudo fiscal millonario oculto en Madero

Ciudad Madero enfrenta deuda fiscal de 25.8 millones por omisiones de la pasada gestión; Contraloría investiga posibles responsabilidades administrativas

Una nueva carga financiera golpeará las arcas municipales de Ciudad Madero tras descubrirse un adeudo fiscal superior a los 25.8 millones de pesos, generado por la falta de pago de impuestos durante la administración 2021-2024.

El contralor municipal, Ricardo Pérez Monsiváis, reveló que el pasivo fue detectado de manera fortuita durante la realización de trámites relacionados con la Manifestación de Impacto Ambiental para el desarrollo del parque lineal, cuando la autoridad fiscal informó sobre un incumplimiento vigente desde 2021.

Detalló que el monto original correspondía a aproximadamente 10 millones de pesos, pero por recargos, multas y actualizaciones, el adeudo creció en alrededor de 15 millones adicionales, elevando el impacto económico total para el municipio.

"El registro de esta deuda no fue reportado como pasivo en la documentación oficial entregada por la administración anterior, lo que representa posibles irregularidades en el manejo contable y financiero", explicó.

La omisión apunta a posibles fallas graves dentro de la Tesorería municipal de la gestión pasada, por lo que la Contraloría ya trabaja en la integración de un expediente para deslindar responsabilidades administrativas y aplicar sanciones conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Entre las sanciones posibles destacan:Suspensión de funciones, inhabilitación de tres meses hasta un año, determinación de responsabilidades por afectación a la hacienda pública.

Pérez Monsiváis estimó que en un plazo máximo de tres semanas podría definirse el procedimiento administrativo correspondiente.

Este nuevo adeudo representa una fuerte presión para la actual administración, que además de enfrentar compromisos operativos deberá destinar recursos públicos para solventar errores financieros heredados.

La investigación también podría vincularse con auditorías estatales previas relacionadas con observaciones a ejercicios fiscales de 2023 y 2024, ampliando el panorama de revisión sobre el manejo financiero de la pasada gestión municipal.