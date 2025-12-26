Hallan a joven sin al interior de su domicilio en Matamoros

El joven, de 24 años, fue encontrado por su madre, quien solicitó apoyo a servicios de emergencia al domicilio en el fraccionamiento Rinconada de las Brisas

La mañana de este 25 de diciembre se registró un lamentable hecho en el fraccionamiento Rinconada de las Brisas, en la ciudad de Matamoros, donde un joven de 24 años, identificado como Roberto “N”, fue localizado sin vida al interior de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue encontrado por su madre, quien solicitó apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras la valoración correspondiente, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Ante la situación, se dio aviso a la Policía Investigadora, arribando posteriormente elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.