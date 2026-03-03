Hallan a hombre sin vida en vivienda de Jarachina Sur

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas acordonaron la zona y solicitaron la presencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado

Un hombre de 54 años fue encontrado sin vida este lunes en su domicilio de la colonia Loma Real de Jarachina Sur, en Reynosa, tras ser hallado por uno de sus hijos.

Los hechos ocurrieron en la calle Octavio Paz, donde el joven encontró a su padre con múltiples lesiones producidas por arma blanca y la puerta trasera del inmueble abierta, por lo que llamó al 911.

Confirmación de la muerte y atención de paramédicos

Paramédicos de la Protección Civil de Tamaulipas confirmaron que la víctima, identificada como Javier “N”, ya no contaba con signos vitales debido a las heridas punzocortantes.

Intervención de autoridades

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas acordonaron la zona y solicitaron la presencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado para iniciar las diligencias correspondientes.

Agentes y peritos realizaron el levantamiento de indicios para esclarecer el homicidio. Hasta el momento no se reportan detenciones ni se ha dado a conocer el móvil del crimen.