Hallan a hombre sin vida dentro de vivienda en colonia Lucero

Al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora, así como Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes

Un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este día al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Lucero, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad y servicios periciales.

Autoridades realizan diligencias en el lugar

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora, así como personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el posterior levantamiento del cuerpo.

Minutos después arribaron familiares del fallecido, quienes manifestaron su dolor ante lo sucedido.

De acuerdo con vecinos del sector, el hombre vivía solo en una vivienda de gran tamaño y mantenía un perfil reservado, por lo que incluso algunos habitantes desconocían su identidad.

Investigan las causas del fallecimiento

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del deceso, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer las circunstancias mediante las investigaciones en curso.