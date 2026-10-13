Hallan a hombre con huellas de violencia en Reynosa

Elementos de la Policía Investigadora y del Ejército acordonaron la zona cercana a la carretera a Río Bravo tras alerta ciudadana.

El cuerpo sin vida de un hombre con múltiples huellas de violencia y evidencias de haber sido arrastrado fue localizado en un terreno baldío frente a un depósito, en el fraccionamiento Reynosa.

El hallazgo se reportó en el cruce de las calles Carmina y Rubén, a dos cuadras de la carretera a Río Bravo, luego de que residentes del sector alertaran a los números de emergencia sobre la presencia de la víctima.

En el lugar fueron observadas manchas hemáticas y rastros de arrastre que provenían del establecimiento, indicios que fueron considerados por las autoridades durante las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

La víctima permanece sin identificar. De acuerdo con las características proporcionadas, era un hombre de complexión regular, tez morena clara y de entre 40 y 45 años de edad; vestía un short de mezclilla y una playera negra.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora, personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y efectivos del Ejército Mexicano. Una vez concluidas las primeras diligencias, el cuerpo fue levantado y trasladado para la práctica de los estudios forenses correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a la víctima, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar información que contribuya al esclarecimiento del caso.