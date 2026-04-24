Habrá megapuente en Tamaulipas: estos días no hay clases

Calendario escolar tendrá modificación en mayo con descanso prolongado. Revisa cuándo inicia y a quiénes aplica el descanso.

Autoridades educativas en Tamaulipas confirmaron un “megapuente” escolar que permitirá a estudiantes y trabajadores disfrutar de varios días consecutivos sin actividades.

El ajuste contempla la suspensión de clases y labores en fechas específicas que, al combinarse con el fin de semana, formarán un descanso prolongado. Este cambio fue avalado por instancias educativas estatales, luego de analizar la calendarización oficial.

¿Qué días incluye el megapuente en Tamaulipas?

De acuerdo con la información confirmada, el megapuente abarca el jueves 1 de mayo, día feriado por el Día del Trabajo, así como el lunes 4 de mayo, que fue habilitado como descanso adicional.

El objetivo de este ajuste es recorrer la conmemoración del 5 de mayo, que en 2026 cae en martes, para integrarlo a un fin de semana largo. Con ello, estudiantes y personal educativo podrán retomar actividades hasta el martes 5 de mayo.

¿Quiénes podrán disfrutar del descanso?

El megapuente aplica principalmente para estudiantes de nivel básico, así como para docentes y trabajadores del sector educativo en el estado. También se extendió a personal administrativo y burócratas, tras solicitudes sindicales que fueron autorizadas por el gobierno estatal.

Esto significa que una parte importante de la población en Tamaulipas tendrá un periodo de descanso continuo, que coincide con celebraciones como el Día del Niño y otras fechas cívicas del calendario escolar.

¿Por qué se modificó el calendario escolar?

El calendario oficial ya contemplaba el 1 de mayo como día inhábil; sin embargo, el ajuste responde a la intención de evitar interrupciones a mitad de semana y facilitar la organización académica y laboral.

Este tipo de modificaciones suelen aplicarse cuando fechas cívicas caen entre semana, permitiendo reagrupar días de descanso y generar periodos más largos sin actividades, tanto para alumnos como para trabajadores.