Habitantes de Reynosa sufren afectaciones por aguas negras

Para los habitantes de la calle Felipe Ángeles de la colonia Emiliano Zapata en Reynosa, desde inicios de este año la vida ya no es igual, frente a sus hogares se encuentra un enorme charco de aguas negras que brotan de las alcantarillas y mantiene inundados todo un sector habitacional, una de las más afectadas es la señora Emma, quien ya no puede salir de su casa pues las aguas de drenaje están invadiendo lo que un día fue una banqueta.

“Ahí tratando de cruzar si voy para la otra calle, pero en peligro y me caiga y me acabe de amolar, de por sí que ya estoy toda amolada, ya no, tiene que ser a fuerzas entre el agua, mira por eso traigo mis zapatitos de hule porque ya de plano con nosotros no se puede más que con estos zapatos”, dijo.