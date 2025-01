Habitantes de Reynosa inconformes con gobiernos de la 4T

A cien días de la llegada del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, las evaluaciones ciudadanas en Reynosa reflejan inconformidad. A nivel federal, aún se analizan los posibles logros positivos, pero en municipios como Reynosa, las críticas predominan debido al aumento del impuesto predial y el estado de la ciudad.

La molestia de los ciudadanos es evidente. "De 'la ching...', oiga. Yo estaba pagando 400 y ahora pagué 900. ¡Qué desgraciados!", expresó una residente al cuestionar el incremento del predial, asegurando que no se justifica ante el deterioro visible de la ciudad.

La situación también se refleja en las quejas por la atención en las oficinas municipales, donde largas filas y problemas con los cajeros automáticos complican los trámites. "Ayer vine y estaba súper lleno, ya no alcancé. Hoy los cajeros no sirven, y yo vengo a pagar tres recibos. No sé por qué hablan de aumentos, mucha gente no puede", señaló Karina, vecina de la colonia Almaguer.

Pilar, quien acudió a pagar sus impuestos, compartió su frustración: "No hay dinero. Uno deja de ir al mandado para pagar el predial, pero aquí no avanza, hay poco personal".

Para otros ciudadanos, el incremento en los cobros ha sido aún más severo. "Yo pagaba 370 y ahora 1,100, ¿y por qué? No hay explicación de dónde va todo ese aumento. Apenas vamos al día, está muy difícil", comentó Camilo Centeno, de la colonia Juárez.

En estos primeros cien días de gobierno, la ciudadanía de Reynosa espera respuestas claras y políticas públicas favorables que alivien el impacto económico que han enfrentado tras los recientes ajustes fiscales.

