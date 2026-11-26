El lugar contará con presencia de elementos de la Policía Turística en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche

Las personas que realizan compras y ventas a través de Facebook y otras plataformas digitales ya cuentan con un espacio establecido para concretar sus transacciones en Matamoros. Se trata del Área de Emprendedores, habilitada en uno de los estacionamientos del Parque Olímpico, donde compradores y vendedores podrán encontrarse para realizar la entrega de productos.

Policía Turística vigilará el Área de Emprendedores

Este tipo de operaciones, que habitualmente se acuerdan entre particulares y se realizan en distintos puntos de la ciudad, ahora tendrán una alternativa con vigilancia durante el día, ante los riesgos que pueden presentarse al concretar encuentros con personas desconocidas.

El lugar contará con presencia de elementos de la Policía Turística en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, por lo que podrá utilizarse como punto de referencia para quienes comercializan artículos por internet.

Espacio tendrá reglas para compradores y vendedores

La apertura fue encabezada por el alcalde José Alberto Granados Fávila, quien señaló que el espacio tendrá reglas de funcionamiento para mantener el orden entre los usuarios.

Con esta medida, Matamoros incorpora un punto destinado a una actividad comercial que ha ganado presencia entre la población, particularmente entre pequeños vendedores que utilizan las redes sociales como medio para ofrecer sus productos.