 Habilitan albergues en Reynosa para personas vulnerables por frío

En respuesta a las bajas temperaturas que afectan a Reynosa, tres albergues han sido habilitados para proteger a las personas en condiciones vulnerables, especialmente aquellas sin hogar o expuestas al clima extremo. Hasta el momento, siete personas han sido resguardadas: seis hombres y una mujer, quienes ahora cuentan con un lugar seguro para pasar la noche.

Marco Antonio Llanas, comandante de turno, explicó que los traslados se realizan principalmente gracias a los reportes ciudadanos enviados a través de redes sociales. “Estamos trabajando en base a reportes ciudadanos. Las personas ven en la calle a quienes están en condiciones vulnerables y nosotros vamos con las unidades para valorarlas y posteriormente trasladarlas”, señaló.

Entre los resguardados, la mayoría vive en banquetas, terrenos baldíos o refugios improvisados como iglesias. Sin embargo, también se registró el caso de una persona que acudió voluntariamente debido a circunstancias específicas. Mario, uno de los albergados, compartió: “Estoy aquí cerca, pero por el clima vine. Sí tengo casa, pero la tengo en remodelación y el clima no es propicio ahorita para estar. Por eso opté por venir para acá. Tengo familiares, pero no quiero molestarlos ahorita por lo mismo”.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la habilitación de los refugios, no todas las personas sin hogar aceptan ser trasladadas. Manuel Pérez Garza, quien vive en situación de calle, expresó: “No tengo casa, y aguantándonos. Fueron por mí, pero no sé quién me reportó. Ahorita está bien duro. Deja que se componga el clima y ya me voy para allá”.

El comandante Llanas reconoció la dificultad de convencer a algunas personas para que acudan a los albergues. “No quieren retirarse del lugar porque las personas de ese sector les proveen comida y cobija, y no se quieren mover. Es muy complicado. Desgraciadamente, no podemos obligarlos porque sería un abuso de autoridad, y es lo que no queremos. Tratamos por todos los medios de convencerlos, pero es muy difícil”.

En los albergues, los resguardados reciben atención integral, incluyendo colchonetas, cobijas, comidas calientes y asistencia médica, asegurando un espacio cálido y seguro frente a las inclemencias del tiempo. Los esfuerzos conjuntos entre ciudadanos y autoridades han permitido que estas personas vulnerables encuentren refugio durante las frías noches de invierno.

