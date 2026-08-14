Gusano barrenador suma 43 casos activos en Tamaulipas

Tamaulipas enfrenta un repunte de gusano barrenador con 43 casos activos y prepara acciones de contención mediante moscas estériles

La Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas ha confirmado la presencia de 43 casos activos de gusano barrenador en el estado, lo que representa un repunte que ya está siendo atendido por las autoridades estatales y federales.

Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, explicó que el control de esta plaga depende actualmente de la liberación de moscas estériles, cuya producción proviene de una planta en Chiapas. Según el funcionario, aunque la producción de esta planta va en aumento, actualmente aún no alcanza el primer módulo de operación, que requiere un flujo de 10 millones de moscas estériles por semana.

Estrategia de contención El funcionario detalló que el crecimiento de la producción es gradual y se estima que, en aproximadamente un mes, las autoridades federales alcanzarán una capacidad de 15 millones de moscas semanales. Una vez que se llegue a esta meta, se realizará un análisis del contexto epidemiológico nacional para iniciar las liberaciones.

Amaya García destacó una noticia alentadora para el sector ganadero de la región: la estrategia diseñada por las autoridades contempla una erradicación de norte a sur, en la cual Tamaulipas es una prioridad dentro del plan de acción.

Las autoridades estatales se mantienen en comunicación constante con la federación para monitorear la evolución de los casos y asegurar que la estrategia de liberación de la mosca estéril sea efectiva para proteger el hato ganadero tamaulipeco.