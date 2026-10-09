Gusano barrenador frena exportación de ganado en Tamaulipas

Varela señaló que esta estrategia se implementará posteriormente, una vez que se avance de la etapa de control a la fase de erradicación

El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, informó que en Tamaulipas se tienen registrados actualmente 24 casos activos de gusano barrenador, luego de que hace una semana se reportaran 10 nuevos casos.

Ante esta situación, las autoridades han intensificado los trabajos de vigilancia y control en campo. El funcionario recordó que la entidad llegó a registrar más de 140 casos, por lo que la reducción representa un avance en el combate a esta enfermedad.

Dispersión de moscas estériles llegará en la fase de erradicación

Respecto a la producción de moscas estériles en Panamá y Chiapas, explicó que actualmente estas son enviadas únicamente a la franja fronteriza, con el objetivo de proteger a Estados Unidos. Añadió que en las zonas donde Tamaulipas mantiene casos activos todavía no se realiza la dispersión de moscas.

Varela señaló que esta estrategia se implementará posteriormente, una vez que se avance de la etapa de control a la fase de erradicación.

Cierre de frontera afecta la exportación de ganado

Indicó que, hasta el momento, no se pueden precisar daños directos ocasionados por la enfermedad. Sin embargo, reconoció que una de las principales afectaciones ha sido el cierre de la frontera para la exportación de ganado.

El secretario recordó que durante el ciclo anterior se requirieron 19 años para erradicar el gusano barrenador, mediante la dispersión de hasta 500 millones de moscas estériles por semana.

No obstante, consideró que, gracias a la tecnología disponible actualmente, el proceso de erradicación podría reducirse a aproximadamente cinco años.