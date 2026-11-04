Güémez gana el concurso estatal de Catrinas en Tamaulipas

Américo Villarreal premió a los 10 ganadores de “Almas Tamaulipecas”, concurso que reunió a familias y artistas en Ciudad Victoria por el Día de Muertos

Con una celebración dedicada a preservar las tradiciones mexicanas y reconocer la creatividad de los artistas locales, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la premiación del concurso estatal de Catrinas y Catrines “Almas Tamaulipecas”, como parte de las actividades por el Día de Muertos.

El encuentro se realizó la noche del domingo en la Plaza Juárez de Ciudad Victoria, donde miles de familias acudieron para disfrutar de las expresiones culturales, presentaciones artísticas y exhibiciones alusivas a esta festividad. Durante la ceremonia se reconoció a los 10 primeros lugares, quienes recibieron una bolsa de premios superior a los 124 mil pesos.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, el mandatario destacó que estas fechas representan una oportunidad para recordar a quienes han fallecido, fortalecer los vínculos familiares y transmitir las costumbres que forman parte de la identidad mexicana.

Güémez obtiene el primer lugar del concurso

La participante Ana Gabriela Cárdenas Lucio, representante del municipio de Güémez, consiguió el primer puesto de la competencia y se convirtió en la máxima ganadora de esta edición.

El segundo sitio fue para Ángel Nieto Maldonado, de Aldama, mientras que Guadalupe Martínez Hernández, representante de Tampico, obtuvo el tercer lugar.

Por iniciativa del gobernador, en esta ocasión también se amplió el reconocimiento hasta la décima posición. La lista de premiados quedó integrada de la siguiente manera:

Primer lugar: Ana Gabriela Cárdenas Lucio, de Güémez.

Ana Gabriela Cárdenas Lucio, de Güémez. Segundo lugar: Ángel Nieto Maldonado, de Aldama.

Ángel Nieto Maldonado, de Aldama. Tercer lugar: Guadalupe Martínez Hernández, de Tampico.

Guadalupe Martínez Hernández, de Tampico. Cuarto lugar: Nayeli Carreón Medina, de Matamoros.

Nayeli Carreón Medina, de Matamoros. Quinto lugar: Flor del Mar López Ruiz, de Llera.

Flor del Mar López Ruiz, de Llera. Sexto lugar: Gisel Rivas Vázquez, de Gómez Farías.

Gisel Rivas Vázquez, de Gómez Farías. Séptimo lugar: Mía Contreras Peña, de Nuevo Laredo.

Mía Contreras Peña, de Nuevo Laredo. Octavo lugar: Itzel Vega Monterubio, de Victoria.

Itzel Vega Monterubio, de Victoria. Noveno lugar: Amanda Mendoza Ortega, de Nuevo Morelos.

Amanda Mendoza Ortega, de Nuevo Morelos. Décimo lugar: Evelin Álvarez Muñoz, de Altamira.

Durante su mensaje, Villarreal Anaya señaló que el Día de Muertos permite recordar con gratitud a los seres queridos y representa una oportunidad para reflexionar sobre su legado. También destacó el significado de esta tradición como una forma de mantener presente la memoria de quienes ya no están.

Desfile de catrinas y presentaciones culturales

La ceremonia incluyó un programa artístico previo al desfile de participantes, con actuaciones de agrupaciones dedicadas a la danza y el folclor regional.

Entre los invitados estuvieron Unidos por la Tradición, el Ballet Folklórico Independiente de Victoria, el grupo de la Universidad La Salle Victoria, Raíces Tamaulipecas de Casa del Arte Victoria y el Conjunto Típico Tamaulipeco.

Asimismo, Elliot Ruelas realizó la lectura del poema “Ella también es de aquí”, escrito por Rafael Antonio Méndez Maldonado, como parte de las actividades culturales de la jornada.

Héctor Romero Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), reconoció el trabajo de los participantes y destacó la creatividad reflejada en los vestuarios, maquillajes y detalles de cada representación.

También recordó el origen de la figura de la Catrina, cuya creación se relaciona con el trabajo gráfico de José Guadalupe Posada y su posterior representación en el muralismo de Diego Rivera, hasta convertirse en uno de los símbolos más reconocidos de la cultura mexicana.

Palacio de Gobierno exhibe un altar monumental

Después de la premiación, las familias realizaron un recorrido por el altar monumental instalado en la escalinata del Palacio de Gobierno, donde pudieron observar las ofrendas y elementos elaborados para conmemorar a los difuntos.

La instalación incluyó veladoras, incienso, frutas y flores de cempasúchil. En la parte central destacaron las figuras de una catrina y un catrín con vestimenta inspirada en la Cuera Tamaulipeca, mientras que otra figura lució un atuendo elaborado con hojas de maíz.

La decoración también incorporó flores de girasol en los muros del recinto y pendones con fotografías de cientos de personas, en una composición dedicada a recordar a las llamadas almas tamaulipecas.

Uno de los atractivos fue una figura monumental de una catrina colocada debajo de la campana del edificio, además de un espacio preparado para que los asistentes se tomaran fotografías con una representación de la tradicional huesuda.

Reparten pan de muerto elaborado por estudiantes

La celebración también incluyó una muestra de creatividad gastronómica. Estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas elaboraron las figuras de catrina y catrín hechas con pan de muerto, presentadas como las más grandes de Tamaulipas.

Al concluir la exhibición, los universitarios compartieron pan de muerto y champurrado con las familias que acudieron a la Plaza Juárez y al Palacio de Gobierno.