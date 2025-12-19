Guardia Nacional despliega operativos en carreteras

Se busca proteger a la ciudadanía, mantener la paz y la prevención del delito Implementando estrategias para prevenir actividades delictivas

El objetivo del Puesto de Seguridad Ciudadana 2025, implementado por la Guardia Nacional, es garantizar la seguridad y el bienestar de la población, así como prevenir y combatir el delito en sus diversas modalidades, en un perímetro de 2,700 kilómetros de la zona centro del estado, estableció el Capitán Primero Iván Jarib Aguirre, Titular de la Compañía Vías de Comunicación de la GN.

“Los operativos que realizamos son en apoyo a la población civil, y tenemos implementados los operativos Caballero del Camino, Radar, Carrusel y Telurio, así como asistencia vial en carreteras, apoyo al Instituto Nacional de Migración y apoyo a las caravanas migrantes que estamos recibiendo de Estados Unidos en estas fechas”, señaló.

Francisco de la Rosa, Sargento Primero de la GN, realiza las recomendaciones correspondientes a los automovilistas.

“Le voy a recomendar que por favor utilicen su cinturón de seguridad, colóqueselo de manera adecuada, esto es, con la finalidad de salvaguardar su propia integridad, la de usted y su acompañante”.

Se busca proteger a la ciudadanía, mantener la paz y el orden en áreas públicas y la prevención del delito Implementando estrategias para prevenir actividades delictivas y fomentar la cultura de la denuncia.

“Contamos con casi 1,700 efectivos y nos encontramos con un despliegue permanente las 24 horas, atendiendo hechos de tránsito, realizando infracciones a los conductores que no adoptan las medidas adecuadas para el tránsito poniendo en riesgo su propia integridad”, dijo el Capitán Primero Iván Jarib Aguirre.

Se trabaja en coordinación con otras autoridades y cuerpos de seguridad para abordar problemas de seguridad de manera integral, se brinda atención a emergencias y se establecen relaciones de confianza con la comunidad.

Algunos automovilistas se refirieron al operativo decembrino 2025:

Gerardo Lara, Automovilista:



“Muy bien. Me da mucho gusto que estén capacitando a las personas sobre el uso correcto del cinturón”.

Jorge Contreras, Automovilista:



“Está excelente que pongan este tipo de retenes, sobre todo estas áreas que son de vivienda y viene mucha gente a exceso de velocidad”.

Las mujeres pertenecientes a la Coordinación de la Guardia Nacional en Tamaulipas sobresalen en la estrategia de seguridad como: Carolina Alonso, Mileydi Anahí Roque y Joselyn Vargas, quienes exhortan a las y los automovilistas a conducir a la defensiva y evitar ser parte de las estadísticas.