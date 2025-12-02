Guardia Estatal vigila limites de Tamaulipas con Nuevo León

En los limites de Tamaulipas con Nuevo león se esta vigilando de manera precautoria para los automovilistas que transitan por estos rumbos de manera continua.

Elementos de la Guardia Estatal arribaron de manera operativa en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, en la carretera Reynosa–Monterrey, con el objetivo de brindar una mayor seguridad y protección para la numerosa cantidad de automovilistas que de manera constante manejan por esta ruta, mayormente en las fechas de fin de año.

Esta acción de la Guardia Nacional forma parte del operativo Héroes Paisanos 2025, que empezó a realizarse desde el pasado 28 de noviembre y que se extenderá hasta el 8 de enero para gestionar de manera preventiva el regreso de ciudadanos de otros sectores del país.

La vigilancia en este sector entre Tamaulipas-Nuevo León ha sido reforzada debido al incremento en el movimiento vehicular que se registra año con año entre ambas entidades.

Esta carretera es mayormente utilizada para el transporte de mercancías y también por ciudadanos que buscan cruzar por los puentes internacionales de Reynosa y se dirigen hacia la zona metropolitana de Monterrey u algunos otros lugares del cerca de esta ciudad.

El despliegue incluye vigilancia policiaca en diferentes puntos de apoyo carretero, supervisión en coordinación con corporaciones de Nuevo León y ubicación vial de la Guardia Estatal en ambos sentidos de circulación.