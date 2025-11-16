Guardia Estatal retira cámaras irregulares en Valle Hermoso

Elementos de seguridad localizaron al menos cuatro artefactos en los postes de la energía eléctrica en distintos puntos, incluido frente a una escuela

Personal de la Guardia Estatal retiró cuatro cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en postes de energía eléctrica de la colonia Madero, luego de detectarlas durante un recorrido de seguridad.

El hallazgo ocurrió mientras patrullaban sobre la calle Madero, entre la calle 8 y la calle Novena.

Los agentes observaron tres cámaras colocadas en dirección a la vialidad, enfocadas hacia el paso de las patrullas, frente a la escuela primaria “5 de Febrero”.

Se confirmó que los dispositivos no pertenecían a los vecinos consultados.

Al continuar el recorrido, los elementos ubicaron una cuarta cámara, instalada en un techado sobre la misma calle.

Tras asegurar el perímetro, procedieron a retirar los equipos de manera cuidadosa y documentar el hallazgo para turnarlo a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT).