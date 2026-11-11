Guardia Estatal recibe 45 patrullas en su cuarto aniversario

La corporación ha fortalecido su presencia y recuperado la confianza ciudadana y resaltó el crecimiento de su estado de fuerza

En el marco del cuarto aniversario de la Guardia Estatal, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó 45 patrullas que serán asignadas a las agrupaciones de Tránsito Estatal, Estaciones Seguras, subdelegaciones y a la propia corporación.

Durante la ceremonia, realizada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, el mandatario estatal reconoció la labor de las y los elementos y destacó que la seguridad requiere trabajo constante.

“La Guardia Estatal se creó como parte de una nueva estrategia para fortalecer la seguridad y la paz en Tamaulipas”, señaló.

Guardia Estatal supera los 4 mil elementos

Villarreal Anaya afirmó que, en estos cuatro años, la corporación ha fortalecido su presencia y recuperado la confianza ciudadana y resaltó el crecimiento de su estado de fuerza, que supera los 4 mil elementos, así como los avances en profesionalización, equipamiento y despliegue operativo en los 43 municipios.

El gobernador mencionó entre los avances la consolidación de las Estaciones Seguras y la creación de agrupamientos especializados, como los de género, tránsito, policía cibernética, apoyo carretero, montada, ciclista y aéreo.

Entregan reconocimientos y ascensos

Como parte de la ceremonia, también se entregaron reconocimientos y ascensos a integrantes de la institución.

El mandatario reiteró su respaldo a la Guardia Estatal y llamó a sus elementos a conducirse con apego a la ley, respeto a los derechos humanos y vocación de servicio.