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Guardia Estatal recibe 45 patrullas en su cuarto aniversario

Por: Alfredo Uvalle

10 Noviembre 2026, 15:53

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La corporación ha fortalecido su presencia y recuperado la confianza ciudadana y resaltó el crecimiento de su estado de fuerza

Guardia Estatal recibe 45 patrullas en su cuarto aniversario

En el marco del cuarto aniversario de la Guardia Estatal, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó 45 patrullas que serán asignadas a las agrupaciones de Tránsito Estatal, Estaciones Seguras, subdelegaciones y a la propia corporación.

Durante la ceremonia, realizada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, el mandatario estatal reconoció la labor de las y los elementos y destacó que la seguridad requiere trabajo constante.

“La Guardia Estatal se creó como parte de una nueva estrategia para fortalecer la seguridad y la paz en Tamaulipas”, señaló.

Guardia Estatal supera los 4 mil elementos

Villarreal Anaya afirmó que, en estos cuatro años, la corporación ha fortalecido su presencia y recuperado la confianza ciudadana y resaltó el crecimiento de su estado de fuerza, que supera los 4 mil elementos, así como los avances en profesionalización, equipamiento y despliegue operativo en los 43 municipios.

El gobernador mencionó entre los avances la consolidación de las Estaciones Seguras y la creación de agrupamientos especializados, como los de género, tránsito, policía cibernética, apoyo carretero, montada, ciclista y aéreo.

Entregan reconocimientos y ascensos

Como parte de la ceremonia, también se entregaron reconocimientos y ascensos a integrantes de la institución.

El mandatario reiteró su respaldo a la Guardia Estatal y llamó a sus elementos a conducirse con apego a la ley, respeto a los derechos humanos y vocación de servicio.

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