Guardia Estatal lleva binomios K-9 a escuelas de Tamaulipas

Binomios K-9 realizan labores preventivas en escuelas de Tamaulipas para detectar objetos de riesgo y fortalecer la seguridad escolar

La secretaría de Seguridad Pública reforzó con binomios K-9 del Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal, la estrategia en escuelas del nivel básico en los diferentes municipios de Tamaulipas.

Con el propósito de reforzar las medidas de prevención, disuasión del delito y de faltas administrativas, se realizan estas actividades en la entidad.

A través de este operativo, caninos y manejadores visitan diferentes planteles del nivel básico, principalmente en los accesos, en donde realizan acciones de proximidad con las y los estudiantes.

La presencia del Agrupamiento Canino refuerza los mecanismos internos de seguridad al detectar de manera oportuna el ingreso de algunos objetos que pudieran constituir un potencial riesgo.

Estas acciones se desarrollan de manera preventiva y coordinada, con el objetivo de generar entornos escolares más seguros y brindar tranquilidad a la comunidad educativa en Tamaulipas.